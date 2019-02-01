1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Afyonkarahisarlı 26 gazi, savaştıkları topraklara 45 yıl sonra gezmek için gidecekler.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Afyonkarahisarlı gazileri savaştıkları topraklar olan Kıbrıs’a gönderecek ve muharip gaziler şehitlikleri ziyaret ederek anılarını tazeleyecek. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilciliği’ni makamında kabul etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, savaştıkları topraklara gitme hayalleriyle ilgili projenin hikâyesini Başkan Burhanettin Çoban ile paylaştı. Aytaç; “Afyonlu Kıbrıs Gazimiz İsmail Akün, yaklaşık üç ay önce bizleri ziyaret etti. Ziyaretinde “Ölmeden önce savaştığımız toprakları görseydik” diyerek bize bir talepte bulunmuştu. Bu düşüncesi gayet güzeldi. Fakat üç gün sonra maalesef vefat haberini aldık. İsmail Akün ağabeyimizin bu talebi içimize ukde oldu. Konuyu sağ olsun Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a ilettik. Talebimizi geri çevirmedi. Ankara’ya kadar ulaşımımızdan uçak biletlerimize kadar aldı. Başkanımız sayesinde savaştığımız toprakları yeniden görme imkânına kavuşacağız. Anılarımız tazelenecek ” şeklinde konuştu.

15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecekleri geziye 26 kişilik bir grupla katılacaklarını söyleyen Dernek Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a şükranlarını sunarak, “Yeniden o topraklarda olacağımız için mutlu, bir o kadar da heyecanlıyız. Başkanımıza desteklerinden dolayı derneğimiz adına çok teşekkür ederiz” dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Kıbrıs Gazimiz merhum İsmail Akün’ü rahmetle anarak vefat etmeden üç gün önceki isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan, “Öncelikle bu vatan, gazilerimize ve şehitlerimize minnettardır. Eğer bugün bu ülkede hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, güçlü bir ülke olma yolunda adım adım ilerliyorsak bunda şehitlerimizin ve gazilerimizin çok büyük etkisi var. Gazilerimizin mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için bugüne kadar bütün imkânlarımızı ortaya koyduk” diye konuştu.



