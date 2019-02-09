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Savatlı'nın eserlerinin fotoğraf çekimi Nişantaşı'nda gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Sanatçı Sami Savatlı’nın sanat eserlerinin fotoğraf çekimi Nişantaşı caddelerinde yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Sami Savatlı’nın çağdaş bir yorum kattığı kaligrafik sanat eserlerinin fotoğraf çekimi Nişantaşı caddelerinde gerçekleştirildi.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri olan Nişantaşı, gerek İstanbullular gerekse turistler için moda, sanat, lüks alışveriş ve sosyal hayatın merkezi konumunda bulunuyor.

Dünyaca ünlü birçok mağazanın burada bulunması Nişantaşı’nın popüler yanını oluştururken, birçok sanatçının sanat galerisinin de aynı semtte yer alması Nişantaşı’nın kültürel yanını besliyor.

Bu ikilem, sanatçı Sami Savatlı’ya kendi eserlerinin fotoğraf çekiminin Nişantaşı sokaklarında gerçekleşmesi fikrini verdi.

Savatlı'nın eserlerine 2018 yılında Nişantaşı’nda yapılan fotoğraf çekimlerinde tarihi binalar, dünyaca ünlü markalar, kent insanına aşinalık hissi veren caddeler sanatçının çağdaş sanat eserlerine akıllara kazınır bir arka plan oluşturdu.

Sami Savatlı, eserlerinde doğu ile batıyı, klasik ile moderni harmanlayan stilini, cesur renkler ve zengin dokular üzerinden mimari bir yaklaşımla sunuyor. Eserlerinde yağlı boya, akrilik, mürekkep ve altın kullanan Savatlı, doğu-batı, klasik-modern dualitelerinden ilham alıyor.

Sanatçının beslendiği dualitenin bir benzeri Nişantaşı sokaklarında da görülüyor. Nişantaşı’nın tarihi dokusuyla birlikte 1920’lerden bugüne gelen apartmanlaşmış yanı Sami Savatlı’nın eserlerindeki katmanlaşmayı çağrıştırıyor. Savatlı, Maçka’da bulunan ofisi ve galerisinde sanat ve tasarım çalışmalarını eş zamanlı olarak, bünyesinde mimar, iç mimar, ürün ve tekstil tasarımcılarından oluşan genç ve yenilikçi bir ekip ile sürdürüyor.

Yurt içi ve yurt dışında kazanmış olduğu ödüllerle bilinen Savatlı’nın, geçen yıl içerisinde Sevil Dolmacı Art Gallery ve Tarihi Esma Sultan Yalısı’nda sergileri gerçekleşti. Sanatçı, Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışı başarıları ile temsil etmeye devam ediyor.

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Sanatçı Sami Savatlı

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