Savcı Brunson'un Adli Kontrol Şartının Kaldırılmasını İstedi

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada heyet, karar için toplandı.
Duruşmanın sonuna gelinen davada savcı Brunson'la ilgili olarak adli kontrol şartının ve yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti ancak buna karşın Brunson hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.
Amerikalı rahip Brunson son olarak mahkemede yaptığı savunmasında, kendisinin masum olduğunu ve beraat ettirilmesini istedi. Brunson'un son ifadesinin ardından mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.
PKK ve FETÖ terör örgütleri için casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak önce hapse konulan, daha sonra 25 Temmuz’daki son duruşmada ev hapsine çıkarılan Amerikalı rahip Brunson, bugün 4. kez hakim karşısında.
Türk ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği dava, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Brunson, sabah erken saatlerde çok yoğun güvenlik önlemleri altında, ondan fazla koruma aracı ve güvenlik görevlisinin eşliğinde evinden alınarak mahkeme salonuna getirildi.
Brunson hakkında, 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmanın sabah kısmında, üç tanık dinlendi ve daha sonra ara verildi.Brunson’un avukatlarının da mahkemede dinlenmesini istediği tanıkların olduğu belirtiliyor. Mahkeme salonuna Brunson’ın eşi Norine Brunson ve Amerikan Maslahatgüzarı da geldiler.
Amerikalı rahip Brunson iki yıla yakın bir süredir tutuklu bulunuyor ve avukatları aracılığıyla 3 Ekim tarihinde tutukluluğuna itiraz amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.
Dün Amerikan NBC Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Amerikalı ve Türk yetkililer arasında Rahip Brunson’un bugün mahkeme tarafından serbest bırakılması konusunda bir anlaşma olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Amerika Dışişler Bakanlığı tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma iddiaları üzerine Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu kendisinin de yargıya müdahale etme hakkının olmadığını söyledi.
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