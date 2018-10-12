Savcı Brunson'un Adli Kontrol Şartının Kaldırılmasını İstedi

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada heyet, karar için toplandı.

Duruşmanın sonuna gelinen davada savcı Brunson'la ilgili olarak adli kontrol şartının ve yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti ancak buna karşın Brunson hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Amerikalı rahip Brunson son olarak mahkemede yaptığı savunmasında, kendisinin masum olduğunu ve beraat ettirilmesini istedi. Brunson'un son ifadesinin ardından mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

PKK ve FETÖ terör örgütleri için casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak önce hapse konulan, daha sonra 25 Temmuz’daki son duruşmada ev hapsine çıkarılan Amerikalı rahip Brunson, bugün 4. kez hakim karşısında.

Türk ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği dava, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Brunson, sabah erken saatlerde çok yoğun güvenlik önlemleri altında, ondan fazla koruma aracı ve güvenlik görevlisinin eşliğinde evinden alınarak mahkeme salonuna getirildi.