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Savcı, eniştesini öldüren Şengül için, ‘haksız tahrik’ indirimi istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Gaziemir ilçesinde, uzun süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy’u (57), çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vurup öldüren Şengül G.'nin (47) yargılanmasına devam edildi.

Savcı, eniştesini öldüren Şengül için, ‘haksız tahrik’ indirimi istedi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesinde, uzun süredir kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesi Erdal Demirsoy’u (57), çalıştığı okulun bahçesinde pompalı tüfekle vurup öldüren Şengül G.'nin (47) yargılanmasına devam edildi. Savcı, Şengül G.'ye ceza verilirken haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.
Olay, geçen şubat ayında, Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda 7 yıldır hizmetli olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Şengül G., bahçede ablasının eşi Erdal Demirsoy'a pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Demirsoy, ağır yaralanıp, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Demirsoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası okulun bahçesinden yürüyerek, çıkan Şengül G., pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede, eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, bu durumun artık dayanılmaz olduğunu, Erdal Demirsoy'un okula da gelebileceğini düşünerek, tüfeği yanında getirdiğini, düşündüğü gibi okula gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu kaydeden Şengül G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Şengül G.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Şengül G. ile her iki tarafın avukatları katıldı. Şengül G.'nin ağabeyi Y.B. ile Gaziemir’de, belediyeye ait bir ekmek büfesinde çalışan Y.B., tanık olarak ifade verdi.
Erdal Demirsoy’un, 1999 yılında kız kardeşini taciz ettiğini öğrendiğini, bunun üzerine Şengül G.’ye böyle bir olayın olup olmadığını sorduğunu ve onun da doğruladığını ifade eden Y.B., "Namus meselesi olduğu için dışarıya karşı açık vermek istemiyorduk" dedi.
Gaziemir’de belediyeye ait bir ekmek büfesinde çalışan bir diğer tanık Y.B. ise, "Adını sonradan haberlerden öğrendiğim Şengül G., sürekli bizden ekmek alırdı. Olaydan 2 ay kadar önce Şengül G.'yi yolda yürürken gördüm. Önünü biri kesmişti ve ona bir şeyler söylüyordu. Sonradan haberlerde gördüm ki bu adam eniştesi Erdal Demirsoy’muş" diye konuştu.
SAVCI, TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, eniştesi tarafından sürekli tehdit ve taciz edildiğini belirttiği Şengül G.'nin olay günü saat 17.00 sıralarında, okulun arka tarafına gelen Demirsoy'a yakın mesafeden 3 el ateş ederek öldürdüğünü belirterek, olayın haksız tahrik altında işlendiğini söyledi. Şengül G. hakkında 'haksız tahrik altında insan öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, Şengül G.'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, sanık ve avukatına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Savcı, eniştesini öldüren Şengül için, ‘haksız tahrik’ indirimi istedi

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