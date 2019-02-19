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Savcı, FETÖ sanığı iş insanı için 15 yıl hapis cezası istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık iş insanı Emir Ağbaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık iş insanı Emir Ağbaş'ın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını veren savcı, Ağbaş'ın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ABD'den dönen iş insanı Emir Ağbaş, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağbaş tutuklanırken, hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla dava açıldı.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emir Ağbaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın FETÖ'ye yüksek miktarda para aktardığını, örgütsel toplantıları organize ettiğini, bu nedenle sanığın savunmasına itibar edilmediğini vurguladı. Toplanan delilleri değerlendiren savcı, sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık ise 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Bırakın beni artık. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tahliye talebi reddedilen sanığa, mütalaaya karşı son savunmasını hazırlamak üzere süre verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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