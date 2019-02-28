HABER

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı'na itiraz eden 14 öğretmen, iddiaya göre öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alındı.

Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı'na itiraz eden 14 öğretmen, iddiaya göre öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenler, resmi işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK'nın inceleme başlattığını ve konunun yakın takipçisi olduğunu açıkladı.
Olay, dün akşam ilçe merkezindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre 21.00 ile 22.00 saatleri arasına halı saha için rezervasyon yaptıran 7'şerli iki takım olarak maç yapmak üzere gelen 14 kişilik öğretmen grubu, hazırlıklarını yapıp sahaya çıktı.
Bu sırada, Cumhuriyet Savcısı'nın da aralarında bulunduğu grup sahaya geldi ve kendilerinin bu saate rezervasyon yaptırdıklarını söyledi. Cumhuriyet Savcısı, halı sahada kendi grubunun futbol oynayacağını söyledi. Şaşıran öğrentmenler, sahayı terk etmelerini söyleyen savcıya itiraz etti. Öfkelenen savcı, iddiaya göre polise talimat vererek 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Polis merkezine götürülen öğretmenler hakkında resmi işlem yapılmayıp serbest bırakılırken, savcı ve arkadaşları futbol oynadı.
BAKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mehmet Safran, sosyal medya hesabından öğretmenlerin gözaltına aldırılmasına tepki göstererek, 'Öğretmenler bu ülkenin üvey evlatları değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür' paylaşımında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından 'Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez' şeklinde paylaşımda bulundu.
MEMUR-SEN'DEN TEPKİ
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da olaya tepki gösterdi. Yalçın, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Konuyu Adalet Bakanlığına taşıdık. HSK'yı bu sevimsiz hadise için göreve davet ediyorum. HSK Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatmıştır.Bu duyarlı davranış için teşekkür ediyorum."
BAKAN GÜL: YAKIN TAKİPÇİSİYİM
Olayın duyulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), inceleme başlattığını duyurarak, "Çermik’te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yokZenginliğin böylesi! Satın alamayacağı şey yok
Çocuğun cinsel istismarından 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandıÇocuğun cinsel istismarından 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
FETÖ’nün örgüt evlerinde yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildiFETÖ’nün örgüt evlerinde yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.