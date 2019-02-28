Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası

Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kendileriyle aynı saat diliminde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynamak isteyen Cumhuriyet Savcısı'na itiraz eden 14 öğretmen, iddiaya göre öfkelenen savcının talimatıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenler, resmi işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK'nın inceleme başlattığını ve konunun yakın takipçisi olduğunu açıkladı.

Olay, dün akşam ilçe merkezindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre 21.00 ile 22.00 saatleri arasına halı saha için rezervasyon yaptıran 7'şerli iki takım olarak maç yapmak üzere gelen 14 kişilik öğretmen grubu, hazırlıklarını yapıp sahaya çıktı.

Bu sırada, Cumhuriyet Savcısı'nın da aralarında bulunduğu grup sahaya geldi ve kendilerinin bu saate rezervasyon yaptırdıklarını söyledi. Cumhuriyet Savcısı, halı sahada kendi grubunun futbol oynayacağını söyledi. Şaşıran öğrentmenler, sahayı terk etmelerini söyleyen savcıya itiraz etti. Öfkelenen savcı, iddiaya göre polise talimat vererek 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Polis merkezine götürülen öğretmenler hakkında resmi işlem yapılmayıp serbest bırakılırken, savcı ve arkadaşları futbol oynadı.

BAKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mehmet Safran, sosyal medya hesabından öğretmenlerin gözaltına aldırılmasına tepki göstererek, 'Öğretmenler bu ülkenin üvey evlatları değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür' paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürü Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından 'Diyarbakır’da 14 öğretmenimiz halı sahada maç yaparken gözaltına alınmıştır. Adalet, şahsi ihtiraslar için kullanılamaz; öğretmenlerimize reva görülen bu muameleyi şiddetle kınıyorum. Öğretmenler, toplumun çimentosudur; itibarlarının zedelenmesi kabul edilemez' şeklinde paylaşımda bulundu.

MEMUR-SEN'DEN TEPKİ

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da olaya tepki gösterdi. Yalçın, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Konuyu Adalet Bakanlığına taşıdık. HSK'yı bu sevimsiz hadise için göreve davet ediyorum. HSK Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatmıştır.Bu duyarlı davranış için teşekkür ediyorum."

BAKAN GÜL: YAKIN TAKİPÇİSİYİM

Olayın duyulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), inceleme başlattığını duyurarak, "Çermik’te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.

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