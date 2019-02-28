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Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: OLAY BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİZİ ÜZMÜŞTÜR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasında 14 öğretmenin savcı tarafından gözaltına aldırılmasına tepki gösterdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: OLAY BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİZİ ÜZMÜŞTÜR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasında 14 öğretmenin savcı tarafından gözaltına aldırılmasına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yaptığı ikinci paylaşımla, duyarlılıkları nedeniyle Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) teşekkür etti. Safran, "Diyarbakır'daki olayla ilgili, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere HSK'nın hassas ve duyarlı davranışına teşekkür ederiz. Bu tür olayların tekerrür etmemesi temennisiyle..." paylaşımında bulundu.

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