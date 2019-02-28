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Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

HALI SAHA İŞLETMECİSİ YAŞANANLARI ANLATTI Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, futbol oynanan sahada rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmenin Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına aldırıldığı halı sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp, yaşananları anlattı.

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)

HALI SAHA İŞLETMECİSİ YAŞANANLARI ANLATTI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, futbol oynanan sahada rezervasyon saati nedeniyle yaşanan tartışmada 14 öğretmenin Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına aldırıldığı halı sahanın işletmecisi Ahmet Karaalp, yaşananları anlattı.
Dün gece 22.00 ile 23.00 saatleri arasında rezervasyon yaptıkları Cumhuriyet savcısının da içerisinde bulunduğu gruptakilerin, aralarındaki bir kişinin saati arkadaşlarına yanlış söylemesiyle 1 saat erken geldiklerini anlatan Karaalp, bu sırada maça başlayan öğretmenlerin, diğer grubun 'Biz oynayalım' istediğini kabul etmediklerini ve sonrasında gelen polislerce gözaltına alındığını söyledi. Karaalp, şunları anlattı:
"Biz maç müracaatlarını aldıktan sonra maçı alan kişiye maç saati ile ilgili mesaj atarız. Online olarak bu mesaj onlara gider. Savcı beyin bulunduğu takımın maç müracaatını ilçeden bir esnaf satın aldı. Savcının takımının maç saati 22.00- 23.00’tü. Bunu da mesajla yolladık. Öğretmenlerin maç saati ise 21.00- 22.00 idi. Ancak maçı alan esnaf arkadaş, savcı ve diğer arkadaşlarına maç saati konusunda yanlış bilgi vermesi üzerine onlar da aynı saatte buraya geldi. Savcı ve diğer arkadaşlar geldiği sırada öğretmen arkadaşlar sahada maça başlamıştı. Savcının yanında bulunan birkaç kişi öğretmenlere ricada bulundu ancak onlar maça başladıkları için kabul etmediler. Yaklaşık 20 dakika sonra polisler sahaya gelerek maç oynayan öğretmenlere GBT sorgusu yaptı. Bazı öğretmenlerin üzerlerinde kimlikleri olmayınca, onları emniyete götürdü. Bu olay tamamıyla saatlerin yanlış anlaşılmasından ve iletilmesinden kaynaklı. İşletmeci olarak ben çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı."

FOTOĞRAFLI

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (3)

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