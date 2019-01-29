HABER

Savcı, İsmail Çolak için etkin pişmanlıktan cezasında indirim istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:30 | Son Güncelleme

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında dava açılan ve Düzce 2.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında dava açılan ve Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak hakkında verilen savcı mütalaasında, etkin pişmanlık hükümlerinde cezasında indirim istendiği, tutukluluk halinin devam ettiğini açıklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde teslim olarak tutuklanan İsmail Çolak hakkında açıklamada bulundu. Savcılık, mahkemede yargılanan İsmail Çolak hakkında beraat istendiği yönündeki haberler üzerine şu açıklamada bulundu:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan firari sanık İsmail Çolak, 10 Ocak 2019 tarihinde yurt dışından teslim olmak amacıyla İstanbul Atatürk Hava Limanı'na gelip emniyet güçlerine teslim olmuş, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. 22 Ocak 2019 tarihinde Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması, FETÖ silahlı terör örgütünün yurt içi ve dışı yapılanmasıyla ilgili vermiş olduğu beyanları dikkate alınarak TCK’nın 221/4 maddesindeki etkin pişmanlık hükümleri uyarınca sanık hakkında verilecek cezadan indirim yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmiştir. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 7 Mart 2019 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir."

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
Küçük çocuğun parmağına sıkışan metali, itfaiye eri çıkardıKüçük çocuğun parmağına sıkışan metali, itfaiye eri çıkardı
Hafif ticari aracın üstüne duvar devrildiHafif ticari aracın üstüne duvar devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.