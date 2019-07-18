Savcı Kaftancıoğlu için 17 yıl hapis istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşması yapılan davada savcılık mütalaasını sundu. Kaftancıoğlu'nun hakkındaki tüm suçlamalardan cezalandırılmasını isteyen savcılık, mütalaasında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağıladığı görüşüne yer verdi. Davaya konu olan yedi yıl önceki "Twitter paylaşımlarının suç kastı bulunmadığını, paylaşımların toplumsal, siyasal ve insansal amaç taşıdığını" vurgulayan Kaftancıoğlu, "İstanbul İl Başkanı seçildiği Ocak 2018 tarihinden bu yana yalan ve iftiralarla beslenen, ailesini de içine alan bir karalama kampanyasına maruz kaldığını" söyledi. Kaftancıoğlu, "Çok ilginçtir ki; 13 Ocak'ta il başkanı seçiliyorum. 15 Ocak'ta jet hızıyla başlatılıyor. Aynı gün ne tesadüf ki Cumhurbaşkanı şikayetçi oluyor ve hızlıca soruşturma dosyasına dahil ediliyor" şeklinde konuştu.

"İfade özgürlüğü hakkımı kullandım" Bunun CHP'nin İstanbul seçimlerini kazanması nedeniyle bir cezalandırma davası olduğunu belirten Kaftancıoğlu, sözlerini "Cumhurbaşkanının benim tivitlerim nedeniyle herhangi bir zarar gördüğü ve siyasi kimliğinin veya kariyerinin etkilendiği söylenemez. Ayrıca bir siyasetçinin yargılanmasını talep etmek de bir hakaret değildir" sözleriyle sürdürdü. Kaftancıoğlu, "Cumhurbaşkanın AKP genel başkanı olan taraflı siyasi kimliği ve doğru bulmadığım uygulamalarına dönük siyasi hiciv ve eleştiri haklarımı, düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım" dedi. Hakkındaki suçlamaları geri çeviren Kaftancıoğlu savunmasında "Neymiş suç aygıtım? Top, tüfek, silah değil. 7 yıl önce attığım tivitler, yani sosyal medya paylaşımları. O anın sözünü hayatın sözü gibi algılar ve yıllar sonra yorumlamaya kalkarsanız eğer, memlekette bu salonlarda sosyal medyada o anın duygusunu sözünü aktaran milyonlar haricinde başka bir davalı göremezsiniz" ifadelerine de yer verdi. Adliye önünde Kaftancıoğlu'na destek