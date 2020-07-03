Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar verildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Savcı Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 sanık hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Sanıklardan Murat Canım'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Daire, sanık Canım hakkında "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kurulan hükmü ise kanunun uygulanmasında hata yapıldığı, bunun da yeniden yargılamayı gerektirmediği gerekçesiyle düzelterek onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, diğer sanıklar Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Deniz Yücel'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

SANIĞIN VEFATI NEDENİYLE BOZMA



Sanık Mustafa Koçak hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen 42 yıl hapis cezası ise vefatı nedeniyle bozuldu.