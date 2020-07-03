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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar verildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Savcı Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 sanık hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Sanıklardan Murat Canım'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Daire, sanık Canım hakkında "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kurulan hükmü ise kanunun uygulanmasında hata yapıldığı, bunun da yeniden yargılamayı gerektirmediği gerekçesiyle düzelterek onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, diğer sanıklar Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Deniz Yücel'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

SANIĞIN VEFATI NEDENİYLE BOZMA

Sanık Mustafa Koçak hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen 42 yıl hapis cezası ise vefatı nedeniyle bozuldu.

Kararda cezaevinde açlık grevindeyken ölen sanık Koçak hakkındaki hükmün, Türk Ceza Kanunu'nun 64. maddesindeki "Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir" düzenlemesi gereğince değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

YARGILAMA SÜRECİ

İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Haklarında kırmızı bültenle yakalama emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyaları ayrılmıştı.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

Kaynak: AA

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