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Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı belgesel oldu.

Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu 

İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı belgesel oldu.
Görev yaptığı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince 31 Mart 2015'te şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın çocukluğu, gençlik yılları, terzi çıraklığından savcılığa hikayesi ve hat sanatına olan ilgisi belgeselin konusu oldu.

SAVCI KİRAZ'I ANLATTILAR
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı, şehit edilişinin 4. yılı dolayısıyla TRT Kurdi kanalı tarafından belgesel haline getirildi. Türkçe ve Kürtçe hazırlanan "Şehit Savcı" adlı belgeselde Kiraz'ın hayatını, ailesi ve arkadaşları anlattı.
Belgeselin çekimleri Kiraz'ın doğduğu Siirt'in Kayaboğaz köyünde başladı, hayatının bir dönemini geçirdiği Mersin, Ankara ve İstanbul'da tamamlandı. Mehmet Selim Kiraz'ın annesi Saadet ve babası M. Hakkı ile kız kardeşi Gülcan Kiraz'a d belgeselde, şehit savcının çocukluğu ve gençliğine ait çok özel anları anlattı. Kiraz'ın öğrencilik yıllarına ait izlerin, mezun olduğu Necati Bey İlkokulu'na kadar uzandığı belgeselde, ilkokul öğretmeni Recep Göçer'in o yıllara ilişkin anlatımlarına yer verildi. Belgeselde, çalışma arkadaşları eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile A. Hakan Avşar, Mehmet Köklü ve Abdullah Erkol da Kiraz'ın iş disiplini ve dostluğunu dile getirdi.

BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL'E DE YER VERİLDİ
Terzide çıraklık yaptığı dönemlerden, hat sanatına olan ilgisine kadar Kiraz'ın bilinmeyenlerinin anlatıldığı belgeselde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de yer verildi. Belgeselde şehit savcı Kiraz'ın hayatının yanı sıra, kamuoyunda "Berkin Elvan davası" olarak bilinen dava dosyasındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilişkisine de değinildi.
Yönetmenliğini Halil Aygün'ün yaptığı belgesel, 30 Mart Cumartesi saat 18.35'te, TRT Kurdi ekranlarında Türkçe alt yazılı olarak yayımlanacak. Belgeselin Türkçe ve Kürtçe versiyonları ise 31 Mart 2019 tarihinden itibaren TRT Kurdi Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.

(FOTOĞRAF)

Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu Savcı Kiraz'ın hayatı belgesel oldu

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