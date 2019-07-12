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Savcı Kiraz’ın şehit edildiği görüntüleri yayınlayanlar adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği görüntülerini, Adana’da sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 2 ilde 11 Temmuz şafak vakti operasyon düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği görüntülerini, Adana’da sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 2 ilde 11 Temmuz şafak vakti operasyon düzenlendi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli de baskınla yakalandı.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmada şüphelilerin, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 2015 yılında şehit eden teröristlerin şiddet içeren eylemleri ile DHKP-C terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edip destekleyecek nitelikte sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları ileri sürüldü. Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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