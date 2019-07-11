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Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 22:20 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, Murat Canım ve Mustafa Koçak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, Murat Canım ve Mustafa Koçak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar sonrası tepki gösteren sanıklar, salondan çıkarıldı.

DHKP-C’li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüne ilişkin 4’ü tutuklu, biri tutuksuz, 9’u firari 14 şüpheli hakkında açılan dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Deniz Özel beraatlerine karar verilmesini talep ederken, sanık Mustafa Koçak esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti.

Ek süre talebi reddedildi
Mahkeme, sanık Koçak’ın mütalaanın açıklanmasının üzerinden uzun süre geçmesi, sanığın savunma yapmamak için direnmesi ve diğer sanıkların savunma yapmalarını gerekçe göstererek ek süre talebini reddetti. Mahkemenin ret kararının ardından, tutuklu sanıklardan Cengiz Özel’in avukatı duruma tepki göstererek, duruşma salonunu terk etti. Mahkeme başkanı, kararın açıklanmasının öncesinde sanıklara son sözlerini sordu. Duruşmaya, karar arası verildi.

İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 27 yıl, ‘kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 12 yıl ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl ve 2 bin 700 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıkların pişmanlık duymaması nedeniyle indirim uygulamayan mahkeme, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçundan ceza verildiği için karar vermeye yer olmadığına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Deniz Özel, ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Yurtdışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol talebi uygulanmasına karar verildi.

Sanık Cengiz Özel, ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Mithat Öztürk’e ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı’nın dosyasının ayrılmasına ve infazlarının beklenmesine karar verildi. Duruşmanın sonunda karara tepki gösteren sanıklar, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

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