Savcı Kiraz’ın şehit edilmesi davasında karar

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, Murat Canım ve Mustafa Koçak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar sonrası tepki gösteren sanıklar, salondan çıkarıldı.

DHKP-C’li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüne ilişkin 4’ü tutuklu, biri tutuksuz, 9’u firari 14 şüpheli hakkında açılan dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Deniz Özel beraatlerine karar verilmesini talep ederken, sanık Mustafa Koçak esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti.

Ek süre talebi reddedildi

Mahkeme, sanık Koçak’ın mütalaanın açıklanmasının üzerinden uzun süre geçmesi, sanığın savunma yapmamak için direnmesi ve diğer sanıkların savunma yapmalarını gerekçe göstererek ek süre talebini reddetti. Mahkemenin ret kararının ardından, tutuklu sanıklardan Cengiz Özel’in avukatı duruma tepki göstererek, duruşma salonunu terk etti. Mahkeme başkanı, kararın açıklanmasının öncesinde sanıklara son sözlerini sordu. Duruşmaya, karar arası verildi.