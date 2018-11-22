Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

"Eşim kıskançtır, kimseyle görüşmemi istemez. Eşimin telefonunu birlikte kullanıyoruz. Avukat olduğum için cezaevine görüşmelere gittiğimde eşimin telefonunu da yanıma alıyordum. Eşim birden fazla kez sığınmaevine gitti. Bu nedenle onun her dediğine 'tamam' demek zorundaydım. Ben hiç telefon kullanmayan, iletişim kurmayan biri değildim. 2013'ten sonra başladığım avukatlık mesleğini danışman olarak yürütüyorum."

Canım, sorunlar yaşadığı eşinin bir tartışmalarında telefonunu kırdığını anlatarak, şöyle devam etti:

Tutuklu sanık Murat Canım, 30 yıldır Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, spor eğitmenliği ve esnaflık yaptığı için mahallede herkesin kendisini tanıdığını söyledi.

Kendisinin herhangi bir tabanca temin etmediğini dile getiren Canım, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşam hakkı kutsaldır. Hiç kimsenin yaşam hakkına müdahale edilmesini tasvip etmem. Benim çocuklarım var. Rahmetlinin de ailesi, çocukları var. O insanın bugün hayatta ailesiyle, çocuklarıyla birlikte olmasını isterdim. Ben yapmadım, vicdanen de rahatım." dedi.

Canım, sanıklardan Mustafa Koçak'ı çocukluğundan beri tanıdığını, Koçak'ın babasıyla arkadaş olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Mithat Öztürk de suçlamaları kabul etmeyerek, 15-20 yıldır muhasebecilik yaptığını ve mükelleflerin defterlerini tuttuğunu, onların bilgisi dışında herhangi birinin sigorta girişini yapamayacağını söyledi.

İşe girişlerde, kendilerine yollanan TC üzerinden giriş yaptıklarını dile getiren Öztürk, mükelleflerine her ay prim çizelgesini yolladıklarını, çalışanların kendi elemanı olup olmadıklarını sorduklarını, mükelleflerin beyanına göre sigorta girişi yaptıklarını anlattı.

Öztürk, savcı Kiraz'ın öldürülmesi talimatını yurt dışından getirdiği belirtilen Berna Yılmaz'ı, defterlerini tuttuğu şirkette sigortalı gösterdiği iddiası kabul etmeyerek, bu kişiyi tanımadığını söyledi.