Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

Hakkında ifade veren kişilerle yüzleştirilmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini anlatan sanık Özel, "Hiçbir suçu kabul etmiyorum, hiç kimseyi tanımıyorum. Evimden ne dergi ne kitap hiçbir şey çıkmadı. Ne bir eyleme ne bir toplu gösteriye katılmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Özel'in ardından savunma yapan tutuklu sanık Mithat Öztürk de Berna Yılmaz adlı kişinin sigortasını yaptığı yönündeki iddiaları reddederek, böyle bir işlem yapmadığını ve bu konuda bilgisi olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Cengiz Özel ise mütalaayı kabul etmediğini ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünde kendisine birtakım isimler söylenerek bu kişileri tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getirerek, "Tanımadığımı söyleyince, polisler 'Biz sana yardımcı olalım.' dediler. Birkaç fotoğraf gösterip, 'Bu Şafak Yayla. Savcı Bey'i şehit etti. Bu Bahtiyar Doğruyol. Savcı Bey'i şehit etti. Bunların hepsi terörist, vatan haini. Bunları evinde saklamışsın.' dediler. Orada da bu kişileri tanımadığımı, evime hiç gelmediklerini, yardımda bulunmadığımı söyledim. Sonrası malum, 22 aydır tutukluyum. Tanık olarak ifadeleri alınan Berk Ercan ve Cavit Yılmaz adlı kişiler bana iftira atmışlardır. Bu kişiler kendilerini kurtarmak adına yalan söylemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mustafa Koçak da avukatını yeni tuttuğunu, bu nedenle savunmasını hazırlayamadığını söyleyerek süre talep etti.