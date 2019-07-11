Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl (2 bin 700 lira da adli para cezası) olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların olaydan pişmanlık duymamaları nedeniyle herhangi bir indirim yoluna gitmeyen heyet, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan, "anayasayı ihlal" suçundan ceza verildiği için karar vermeye yer olmadığını ve bu sanıkların tutukluluk halinin devamını da hükme bağladı.