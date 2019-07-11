HABER

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, karar açıklanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapmayan tek sanık olan Mustafa Koçak'a savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

Cezaevinde kendisine kağıt kalem temin edilmediği için savunmasını hazırlayamadığını belirten Koçak "Kendi paramızla almak istedik ancak bize verilmedi. Geçen hafta 6 gün süre verdiniz bize. Avukatım 10-15 gün süre istemişti. Ciddi iddialarla yargılanıyorum. Savunma hazırlayamadım. Sağlıklı süre için süre talep ediyorum. " dedi.

Açlık grevi başlattığını, bununla ilgili hazırladığı 2 sayfalık yazıyı okumak istediğini anlatan sanık Koçak'a, mahkeme heyeti başkanı, "2 sayfa savunma hazırlasaydın ya. Hep de böyle yapıyorsun." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2019 tarihli duruşmada mütalaa verildiği ve o zamandan bu zamana kadar savunma hazırlanması için yeterli bir süre olduğunu belirterek, sanık Koçak'ın süre talebini reddetti.

Beyanı sorulan sanığın avukatı Ali Şafak da, bu karara itiraz ederek, "Avukat burada figüran değildir. Görevi müvekkiline teknik anlamda hukuki yardımda bulunmaktır. Devlet organları ve mahkemeler, müvekkiline hukuki yardımda bulunabilmesi için avukata tüm bilgi ve belgeleri makul bir süre içinde vermek zorundadır. Bu yapılmazsa Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilgili maddelerini çerçeveletip duvara asmış olursunuz. Sıkıldıkça da okursunuz. Savunma hakkımız elimizden alınmıştır . Bu durum AİHM ve anayasamıza aykırıdır." " ifadelerini kullandı.

Avukat Şafak, süre talebinde bulundu.

Bu talebe ilişkin de ara karar veren heyet, aynı gerekçelerle savunma için süre istenilmesi talebini reddetti. Bu karara tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'in avukatı tepki göstererek, duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti, bu durumu tutanağa geçirdi.

Davaya ilişkin karar verileceğini belirten heyet, sanıklara son sözlerini sordu. Sırasıyla söz alan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, nihai karar verilmek üzere bir süre ara verildi.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenerek, bu sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi isteniyor.

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktıVali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlıkGÜNCELLEME - Kocaeli'de NATO petrol boru hattından hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karar açıklanacak Mehmet Selim Kiraz Şehit savcı davası

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında borçlanma tartışması!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.