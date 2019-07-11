Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklanacak.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapmayan tek sanık olan Mustafa Koçak'a savunma yapıp yapmayacağı soruldu.

Cezaevinde kendisine kağıt kalem temin edilmediği için savunmasını hazırlayamadığını belirten Koçak "Kendi paramızla almak istedik ancak bize verilmedi. Geçen hafta 6 gün süre verdiniz bize. Avukatım 10-15 gün süre istemişti. Ciddi iddialarla yargılanıyorum. Savunma hazırlayamadım. Sağlıklı süre için süre talep ediyorum. " dedi.

Açlık grevi başlattığını, bununla ilgili hazırladığı 2 sayfalık yazıyı okumak istediğini anlatan sanık Koçak'a, mahkeme heyeti başkanı, "2 sayfa savunma hazırlasaydın ya. Hep de böyle yapıyorsun." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2019 tarihli duruşmada mütalaa verildiği ve o zamandan bu zamana kadar savunma hazırlanması için yeterli bir süre olduğunu belirterek, sanık Koçak'ın süre talebini reddetti.