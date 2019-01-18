Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada tahliye yok

Talebi değerlendiren heyet, tanığın yüzünün açılması istemini güvenlik gerekçesiyle reddetti. Tanık B.E, yargılanan sanıklar ve savcının şehit edilmesine ilişkin daha önce verdiği ifadeyi tekrar etti. Bu tanığın ardından gizli tanık Kenan da yüzü kapatılarak ve sesi değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı. Gizli Tanık Kenan Doruk da daha önceki ifadesini tekrar etti.

Duruşmada, tanık B.E, gizli tanık Kenan Doruk ile birlikte 7 tanık dinlendi. Tanık B.E dinlenmeden önce mahkeme başkanı ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Sanık avukatları, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya, yüzü kapatılarak ve sesi değiştirilerek bağlanan tanık B.E'nin yüzünün açılmasını istediler.

Mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, daha sonra bir önceki celseki ara karar doğrultusunda tanıkların dinlenilmesine geçildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatlar katıldı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanıklar söz alarak, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık avukatlarına tanık beyanlarına karşı beyanda bulunduktan sonra celse arasında dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

- Ceza istemleri

İddianamede, firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs " ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da ayrı ayrı 7,5 yıldan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu sanıkların ayrıca "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından ayrı ayrı 28 yıl ile 48,5 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar Cengiz Özel ve Mithat Öztürk ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapsi isteniyor.

