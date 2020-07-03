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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

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