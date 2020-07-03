Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yeni gelişme

Yarg\u0131tay 16. Ceza Dairesi, Savc\u0131 Mehmet Selim Kiraz'\u0131n makam odas\u0131nda \u015fehit edilmesine ili\u015fkin davada san\u0131klara verilen hapis cezalar\u0131n\u0131 onad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Danla Bili\u00e7'ten olay itiraf! Tam 4 kez...Erdo\u011fan'dan fla\u015f Ayasofya a\u00e7\u0131klamas\u0131Akdeniz \u00dcniversitesi personel al\u0131m\u0131: \u0130\u015eKUR'dan 82 i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak