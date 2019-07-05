HABER

SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

  Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, sanıklardan Mustafa Koçak'ın son savunmasını yapması için 11 Temmuz'a ertelendi.

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, sanıklardan Mustafa Koçak'ın son savunmasını yapması için 11 Temmuz'a ertelendi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.
Duruşmada, savcı önceki celse mütalaasını tekrar etti. Daha sonra esas hakkındaki savunmalara geçildi. Sanıklar savunmalarında, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

DURUŞMA 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Mustafa Koçak ve avukatına savunma yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
LÖSEV'e destek için limonata satıyorlarLÖSEV'e destek için limonata satıyorlar
Erkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiasıErkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.