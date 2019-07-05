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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davası 11 Temmuz'a ertelendi 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, sanıklardan Mustafa Koçak'ın son savunmasını yapması için 11 Temmuz'a ertelendi.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, sanıklardan Mustafa Koçak'ın son savunmasını yapması için 11 Temmuz'a ertelendi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.
Duruşmada, savcı önceki celse mütalaasını tekrar etti. Daha sonra esas hakkındaki savunmalara geçildi. Sanıklar savunmalarında, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

DURUŞMA 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Mustafa Koçak ve avukatına savunma yapmaları için son kez süre vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

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