Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında mütalaa verildi

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını bildirdi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım hakkında "Anayasayı ihlal", "Kasten öldürme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Örgüt üyeliği" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 25 yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer sanıklar Mithat Öztürk, Deniz Özel ve Cengiz Özel hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, bu sanıkların, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "Örgüte üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması da talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı son savunmalarını yapmak için süre talep etti. Sanıklara savunma yapmak üzere süre veren mahkeme heyeti ise, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Haziran'a ertelendi.