Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıkların cezaları onandı

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirterek istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.

DHKP-C’li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüne ilişkin 4’ü tutuklu, biri tutuksuz, 9’u firari 14 sanığın yargılandığı dava yerel mahkeme tarafından 11 Temmuz 2019 tarihinde karara bağlanmıştı.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım’ı, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar aynı zamanda, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 27 yıl, ‘kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 12 yıl ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl olmak üzere toplamda 42’şer yıl hapse çarptırılmıştı.