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Savcı Mueller Rusya soruşturmasını tamamladı

23.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan seçimlere Rusya'nın olası müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Mueller, hazırladığı gizli raporu Adalet Bakanlığı'na sundu.

Savcı Mueller Rusya soruşturmasını tamamladı

Demokratlar, raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor.ABD'de Rusya'nın 2016'daki seçimlere olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller iki yıl süren soruşturmasını tamamladı. Mueller'in hazırladığı gizli raporu Adalet Bakanlığı'na sunduğu belirtildi. Raporun içeriği henüz bilinmiyor. Ancak, ABD medyasının Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde, Mueller'in raporuda yeni bir iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunmadığı bilgisi yer aldı.

ABD Adalet Bakanı Bill Barr, raporun "en önemli" sonuçları hakkında muhtemelen haftasonunda Kongre'yi bilgilendireceğini söyledi. Bakan Barr, ayrıca vekili Rod Rosenstein ve Savcı Mueller ile birlikte gizli olan raporun hangi kısımlarının Kongre'ye ve kamuoyuna açıklanacağına karar vereceklerini belirtti. Barr, şeffaflıktan yana olduğunun da altını çizdi.

Demokratlar raporun açıklanmasını istiyor

Demokratlar ise raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer, raporun açıklanmasının "kesinlikle zorunlu" olduğunu dile getirdi. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Jerry Nadler de, "şeffaflık ve kamuoyunun çıkarları" açısından raporun açıklanması gerektiğini vurguladı. Bu talebe, farklı beş komisyonun başkanları da destek verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise "Bundan sonra atılacak adımlar Adalet Bakanı Barr'a kalmış. Sürecin devamını merakla bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Sanders, raporun Beyaz Saray'a gönderilmediğini ve rapor hakkında bilgilendirilmediklerini de sözlerine ekledi.

ABD Başbakanı Donald Trump ise henüz rapora ilişkin bir açıklama yapmadı. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Özel Yetkili Savcı Mueller'in soruşturmasına tepki göstererek, sıklıkla "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmayı Mayıs 2017'de devralmıştı. Mueller'in soruşturmasında, Başkan Trump'ın kampanya ekibi ile Rusya arasındaki ilişkilerin boyutu da incelenmişti. Trump, daha önce soruşturmayı yürüten FBI eski Başkanı James Comey'i görevden almıştı. Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmada, altısı Trump'ın ekibinden olmak üzere toplam 34 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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