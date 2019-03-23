Savcı Mueller Rusya soruşturmasını tamamladı

Demokratlar, raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor.ABD'de Rusya'nın 2016'daki seçimlere olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller iki yıl süren soruşturmasını tamamladı. Mueller'in hazırladığı gizli raporu Adalet Bakanlığı'na sunduğu belirtildi. Raporun içeriği henüz bilinmiyor. Ancak, ABD medyasının Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde, Mueller'in raporuda yeni bir iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunmadığı bilgisi yer aldı.

ABD Adalet Bakanı Bill Barr, raporun "en önemli" sonuçları hakkında muhtemelen haftasonunda Kongre'yi bilgilendireceğini söyledi. Bakan Barr, ayrıca vekili Rod Rosenstein ve Savcı Mueller ile birlikte gizli olan raporun hangi kısımlarının Kongre'ye ve kamuoyuna açıklanacağına karar vereceklerini belirtti. Barr, şeffaflıktan yana olduğunun da altını çizdi.

Demokratlar raporun açıklanmasını istiyor

Demokratlar ise raporun tamamının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer, raporun açıklanmasının "kesinlikle zorunlu" olduğunu dile getirdi. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Jerry Nadler de, "şeffaflık ve kamuoyunun çıkarları" açısından raporun açıklanması gerektiğini vurguladı. Bu talebe, farklı beş komisyonun başkanları da destek verdi.