HABER

 SAVCI, MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'A "ADLİ KONTROL" İSTEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:14 | Son Güncelleme

Katıldıkları bir televizyon kanalında  sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından "adli kontrol" hükümleri  uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
Katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi. Savcı Bekir Kanyılmaz, "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi. Kararın ardından mahkemeye çıkmayı bekleyen Metin Akpınar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Adliye koridorunda vatandaşlar Akpınar'la fotoğraf çektirdi. Müjdat Gezen'e de desteğe gelen arkadaşları ve sevenleri adliye koridorunda bekledi.

EK GÖRÜNTÜ
///////////////////////
-Müjdat Gezen'in görüntüsü
-Desteğe gelen yakınları ve arkadaşları
-Mahkeme salonuna girmesi
-genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
---------------
-Vatandaşların ilgisi
-Fotoğraf çektirmeleri

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
Fotoğraflar // TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit olduFotoğraflar // TEM'de hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu
Mimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülüMimar Metin Sözen’e ‘Anadolu’dan Büyük Şükran’ ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reina saldırganının ev arkadaşı yılbaşı için eylem hazırlığındayken yakalandı

Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi

Dikkat! Bu kez çok kuvvetli geliyor

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Bağlantısı şoke etti

Erkek çocuğuna banyoda cinsel istismar!

Erkek çocuğuna banyoda cinsel istismar!

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

Bursa'daki operasyonda bulunmuştu! Evinden çıkan sarı yelekleri böyle savundu

Evinden çok sayıda sarı yelek çıkmıştı! Bakın neler söyledi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.