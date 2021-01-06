Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

Adalet mekanizması içinde önemli bir yere sahip olan savcılar, ortaya çıkan suçlarla ilgili araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde bulunarak devleti temsilen dava açar ve iddianame hazırlar. Özellikle üniversite seçimi aşamasındaki gençler savcılık mesleğine duydukları merakla konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterler. Her ne kadar savcılık ilgi çekici bir meslek olsa da sorumluluk isteyen zor tarafları da bulunur. Meslek seçimi yapmadan önce savcılık hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak faydalı olur. "Savcı nasıl olunur, maaşı hangi kriterlere göre belirlenir?" gibi savcılıkla ilgili merak edilenleri sizler için detaylı olarak paylaştık. Savcı Nasıl Olunur? Savcı olmak için liseden sonra Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekir. ÖSYM'nin her yıl düzenlediği üniversite sınavına katılarak YKS Eşit Ağırlık puan türünde, yüksek bir puan almanız gerekir. Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başlanabilir. Ancak hakim veya savcı olma yetkisine hemen sahip olunmaz. Savcı olma yetkisini almak için Hukuk Fakültesinden sonra yine ÖSYM'nin düzenlediği hakim ve savcılık sınavına katılmanız gerekir.

Savcı Ne İş Yapar? Savcı, ceza yargılamasında iddia makamı olarak devleti temsilen ceza davası açan kişidir. Haberini aldığı ya da oluşuna tanık olduğu suçlara, emniyetin yardımıyla veya direkt olarak el koyabilir. Savcıların görev ve sorumlukları şu şekilde sıralanabilir: Kasıtlı olarak veya taksirle adam öldürme suçlarında, ölen kişinin adli muayenesini takip eder.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatarak gerekli delilleri toplar.

Yapılan araştırma ve soruşturma çalışmalarının sonucunda, elde edilen delillerle birlikte iddianame hazırlayarak ceza davası açar, yürütür ve mahkemece alınan kararları yerine getirir. Savcı Olabilmek Hangi Şartlar Gereklidir? Savcı olmak isteyen adayların, zorlu süreçleri aşması gerekir. Sınav süreçlerinin dışında, savcı adaylarının bazı şartları karşılıyor olması beklenir. Hukuk Fakültesinden mezun olmak gerekir.

ÖSYM'nin düzenlediği hakim ve savcılık sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alınması beklenir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Vatandaşlığa sahip olmayanların savcı olabilme şansı olmaz.

Askerlikle herhangi bir ilgisinin bulunmaması ve kamu tarafından herhangi bir yasağın olmaması istenir.

Savcı olmak isteyen adayların, görevlerini şehir dışında yapmaya engel akıl ve vücut sağlığı sorunlarının olmaması beklenir.

Devlete karşı suç işlememiş olmak, 3 aydan fazla hapis yatmamış olmak; gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak aranan şartlar arasında yer alır. Hakim ve Savcılık Sınavı Hakkında ÖSYM'nin düzenlediği, 100 üzerinden derecelendirilen hakim ve savcılık sınavında genel yetenek, genel kültür ve mesleki bilgi alanında sorular sorulur. Sınavdan aldığınız 70 ve üzeri puan, tek başına hakim veya savcı olmanızı garantilemez. Aynı zamanda Adalet Bakanlığının belirlediği kontenjan sıralamasında da yer edinmelisiniz. Sınavı Geçen Adayları Bekleyen Süreç Sınavdan başarıyla geçen adaylar sözlü mülakata girerler. Mülakattan da başarıyla geçenler, ''aday savcı'' olarak iki yıl staj yaparlar. Bu iki yılın sonunda yapılacak olan ikinci sınavda da başarılı olan adaylar, çeşitli il ve ilçelerde görevlerine başlarlar. Savcıların Rütbeleri Nelerdir? Savcılık kurumunu idari olarak incelediğimizde hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu görürüz. Bir itaat durumu söz konusu olmasa da ast üst ilişkisi görülür. Savcılıkta rütbe sistemi bulunur. Bütün savcıların rütbe atlaması beklenmez. Savcılık yetkisine sahip olan kişi; çalışmalarıyla orantılı olarak, derece derece yükselir. Cumhuriyet Savcısı olan bir kişi; Cumhuriyet Başsavcı vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı gibi görevlere kadar gelebilir.

Savcı Maaşları Ne Kadardır? Savcılık kadar, savcıların aldıkları maaşlarda her zaman merak konusu olur. Savcıların maaşları; hizmet yılları, dereceleri gibi kriterlere göre belirlenir. 2021 yılı itibariyle yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte, aday savcılar ortalama 6.735 TL maaş ile başlayacaklar. Derece ve hizmet süresi bazında maaş aralıkları artacak. 1. derecede olan ve 15 yıl hizmet süresine sahip adaylar 12.213 TL, birinci sınıfa ayrılmış savcılar 16.652 TL ve son olarak, birinci sınıf savcılar 17.357 TL maaş alacaklar. Savcı Çeşitleri Nelerdir? Her savcı Adalet Bakanlığına bağlı olsa da bağlı oldukları alt kuruluşlar farklılık gösterir. Savcılar adli ve idari yargı alanlarında çalışabilirler. Adli yargıda bulunan savcılar il ve ilçelerde; Cumhuriyet başsavcı vekilli, Cumhuriyet savcısı, Cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı olarak Adalet Bakanlığına bağlı idari görevlerde çalışırlar. İdari yargı alanındaki savcılar ise Danıştay savcısı olarak Adalet Bakanlığına bağlı bir şekilde görev yaparlar. Başsavcı Nasıl Olunur? Savcılık yetkisini alıp mesleğe başlayanlar 8. dereceden başlarlar. Her savcının derece atlaması mümkün olmasa da hizmet süresi ve performansıyla birlikte dereceler de artar. Savcılar derece atlayarak, başsavcı vekili ve sonra başsavcı rütbesine yükselirler.