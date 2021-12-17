HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savcı olduğunu söyleyip hakaretler yağdırdı! "Ben savcıyım, polis kim?"

Savcı olduğunu söyleyip hakaretler yağdırdı! "Ben savcıyım, polis kim?"

17.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alkollü olduğunu gören vatandaşlar tarafından otomobilinin önü kesilerek durdurulan Erdal Uysal, polise ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Uysal'ın hakaret ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Uysal, “Ben savcıyım, buraya emniyet müdürü de gelse umurumda olmaz. Ben savcıyım diyorum sen polis diyorsun, polis kim? Aracımın plakası belli, her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diyerek vatandaşları tehdit etti.

Savcı olduğunu söyleyip hakaretler yağdırdı! "Ben savcıyım, polis kim?"

Olay, çarşamba gecesi Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü sürücü Erdal Uysal trafikte tehlike oluşturunca mahalleli otomobilin önünü kesip hareket etmesini engelledi. Erdal Uysal, bu kişilere kendisinin savcı olduğunu, polisin hiçbir şey yapamayacağını söyleyerek hem polise hem de cumhurbaşkanına hakaret etti.

Uysal, “Ben savcıyım, buraya emniyet müdürü de gelse umrumda olmaz. Ben savcıyım diyorum sen polis diyorsun, polis kim? Aracımın plakası belli, her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diyerek, vatandaşları tehdit etti. Polisin geldiğini görüp otomobiliyle uzaklaşan Erdal Uysal'ın bölge halkıyla tartışma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ ÇIKTI

Otomobilin plakasından yapılan araştırmada, Erdal Uysal'ın Manavgat Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalıştığı tespit edildi. Polis, aynı gece otomobili Aşağı Hisar Mahallesi 4606. Sokak'ta park halinde buldu, Erdal Uysal evinde gözaltına alındı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve 1,17 promil alkollü olduğu belirlenen Uysal'a alkollü araç kullanmak suçundan bin 339 TL idari ceza uygulandı, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

ÖNCE SERBEST KALDI, İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINDA

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Erdal Uysal, 'tehdit', 'hakaret', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Erdal Uysal, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı sonrası polis tarafından yeniden gözaltına alınan Erdal Uysal, adliyeye sevk edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Amcasını öldürüp 15 yıl ceza almıştı! Cezası indirildiAmcasını öldürüp 15 yıl ceza almıştı! Cezası indirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.