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Savcı Özlem'in sır ölümü! Mahkemede şok sözler: Şaka yapıyor sandık

21.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım geçen yıl 24 Mart'ta, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, başından tabancayla vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Ahmet M., duruşmada, "Önce şaka yaptığını düşündük. kendi kafasına tutmasıyla silah patladı. Bu olanlar 1-2 saniye içerisinde oldu" dedi.

Savcı Özlem'in sır ölümü! Mahkemede şok sözler: Şaka yapıyor sandık

Yozgat Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, başından tabancayla vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. ile adliyede kantin görevlisi gözaltına alındı. 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, H.A. ve kantin görevlisi hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

'GÖREVSİZLİK' TALEBİNE RET

Tutuksuz sanıklar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin, Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanıklardan Ahmet M., Salkım'ın anne ve babası, taraf avukatları katılırken, diğer sanık yer almadı. Salkım ailesinin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın ağır ceza mahkemesinde 'kasten öldürme' suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemeye verdiği 'görevsizlik' talebi kabul edilmedi.

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''KENDİ KAFASINA TUTMASIYLA SİLAH PATLADI''

Sanık Ahmet M., savunmasında, iddianamede yer alan ifadesini tekrarlayarak, savcı Salkım’ın kapıyı açmak için yöneldiğinde kitaplıkta bulunan silahı gördüğünü ve silahı aldığını söyledi. Ahmet M., "Önce şaka yaptığını düşündük. Bize doğru çevirdi silahı ve yere doğru tutarak, kullanıma hazır hale getirerek, kendi kafasına tutmasıyla silah patladı. Bu olanlar 1-2 saniye içerisinde oldu" dedi.

Duruşma, diğer sanık Mehmet S.'nin savunmasının alınması ve tanık ifadelerinin tamamlanması için ertelendi.

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''ADALETTEN ONUN HAKKINI İSTİYORUM''

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, sanıkların 'kasten öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, "İnşallah adalet yerini bulur da kızımızın kanı yerde kalmaz. Bunu bekliyoruz, acımız dinmiyor. Gece gündüz uykumuz yok, bizim tek isteğimiz adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

''3 AYLIKKEN YURTTAN ALDIM''

Anne Rahime Salkım ise "Ben kızımı adalete verdim, adaletten de hakkımı istiyorum. Benim çocuğumun hakkını yediler, hayalleriyle oynadılar, dünyasını yıktılar. Ben onu öksüz aldım, 3 aylıkken yurttan aldım. Ben onu yürüttüm, büyüttüm. Adalet adamı yaptım. Adaletten de onun hakkını istiyorum. Adalet yerini bulacak" diye konuştu.

(DHA)

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Yozgat
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