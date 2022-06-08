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  4. Savcı Özlem Salkım'ın ölümünde karar çıktı! Astsubaya 2,5 yıl hapis

Savcı Özlem Salkım'ın ölümünde karar çıktı! Astsubaya 2,5 yıl hapis

08.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım geçen yıl 24 Mart'ta, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, başından tabancayla vurularak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuksuz sanıklardan silahın sahibi Ahmet M., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, astsubay Mehmet S. beraat etti.

Savcı Özlem Salkım'ın ölümünde karar çıktı! Astsubaya 2,5 yıl hapis

Yozgat Sorgun Adliyesi'nde görev yapan cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, geçen yıl 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak, ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları cumhuriyet savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı, sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi. Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.

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MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Karar duruşmasında sanıklardan Ahmet M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, diğer sanık Mehmet S. katılmadı. Özlem Salkım’ın anne ve babası da duruşmada yer aldı. Savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti. Sanık Ahmet M., mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatına karar verildi. Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, karara tepki göstererek, istinafa itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi.

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(DHA)

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