Savcı Özlem Salkım'ın ölümünde şok detay! Zafiyeti olduğu ortaya çıktı: Seni vurayım mı?

Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Doğum günü kutlamasında arkadaşının silahını başına dayaması ve silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Salkım'ın silaha zafiyetinin olduğu, daha önce de adliye personellerine birçok kez silah doğrulttuğu öğrenildi. Adliyede çay ocağı işleten H.K., ifadesinde "Sabahları odasına kahvaltı götürdüğümde silahın şarjörünü çıkarır ve 'seni vurayım mı?' derdi" diye konuştu.

"SİLAHLA OYNAMAYIN, AĞZIMIZIN TADI BOZULMASIN"

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım doğum günü kutlamasında başından silahla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Salkım'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamade Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Savcı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, birlikte yemek yedikleri ve alkol aldıkları yer aldı. Yemek yedikleri sırada Özlem Salkım'ın Ahmet M.'ye ait kitaplıkta bulunan silahı eline alarak şaka amacıyla evde bulunan arkadaşlarına doğrulttuğu, Ahmet M.'nin ''Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın'' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı kaydedildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davada silahın sahibi Ahmet M.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatına karar vermişti.

SİLAHA ZAAFİYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Savcı Özlem Salkım'ın şüpheli ölümüne ilişkin detaylara ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası adliye personelleri dahil birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında alınan ifadelere göre; Özlem Salkım'ın silaha zafiyetinin olduğu, daha önce de adliye personellerine birçok kez silah doğrulttuğu öğrenildi.

"SİLAH NASIL KULLANILIR?" DİYE SORULAR SORMUŞ

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre Salkım'ın silah merakının ve personele silah doğrultmasının adliyede sürekli konuşulduğu, ilçede görev yapan jandarma ve polislere de şaka amaçlı birçok kez silah doğrulttuğu hatta "silah nasıl kullanılır" şeklinde sorular sorduğu ifadelerde yer aldı.

Sürekli poligona gittiği belirlenen Salkım'ın, emanete gidecek tüfeği eline alıp adliye personeline doğrulttuğu ve adliye personelinin "savcım şeytan doldurur" demesi üzerine tüfeği bıraktığı da soruşturma kapsamında alınan ifadelere yansıdı.

Olay günü de Özlem Salkım'ın, kitaplığın üzerinde Ahmet M.'ye ait olan silahı alarak arkadaşlarına doğrulttuğu ve daha sonra kendi kafasına sıktığı belirlendi. Silahın ateş alması sonucu Salkım'ın yine bir şaka yaptığını sanan arkadaşları, Salkım'ın yerde kanlar içinde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özlem Salkım hayatını kaybetti.

"SENİ VURAYIM MI?"

Adliyede çay ocağı işleten H.K., ifadesinde, Özlem Salkım'ın olay akşamı kendisinden alkol getirmesini istediğini, evin önüne geldiğinde Salkım'ı aradığını ancak telefonu başka birinin açtığını ve Özlem Salkım'ın kendi kafasına sıktığını söylediğini belirtti

Özlem Yılmaz'ın adliyede sık sık silahla şaka yaptığı için ilk önce inanmadığını belirten H.K., "Sabahları odasına kahvaltı götürdüğümde silahın şarjörünü çıkarır ve 'seni vurayım mı?' derdi. Ben de korktuğumu ve bir daha böyle bir şey yaparsa odasına bir şey getirmeyeceğimi söyledim. Gülerek silahın boş olduğunu söyledi. Tabancalara çok düşkündü. Sürekli atışa giderdi. İnanamadım, şaka yaptığını sandım" dedi.



