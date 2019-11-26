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Savcı, 'Ponzi Arzu' için 300 yıl hapis istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1050 yıla kadar hapis cezası istenen  'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil  (39) ile 7 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1050 yıla kadar hapis cezası istenen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile 7 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başına 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezası talep etti.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertkil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Peruk takarak görünümünü değiştirip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, bu duruşmada başörtüsüyle hazır bulundu. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Mertgil, suçlamaları kabul etmedi.
300 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Bursa Cumhuriyet Savcısı, Arzu Mertgil ve 7 sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başına 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etti. Ayrıca diğer sanıklar Gökmen Ş. için 22 mağdurdan 110 yıl, Serkan Ç. için 6 mağdurdan 30 yıl, Selçuk T. için 3 mağdurdan 15 yıl hapis cezası istedi. Savcı, Reşat A., Azime K., Barış B. ve Erkan K. hakkında ise beraat talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından duruşmayı karar için erteledi.

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