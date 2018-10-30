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Savcı rezaleti! Bakanlığın verdiği bilgisayara pedofili fotoğraflar yüklemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 07:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Savcısı olan 34 yaşındaki Ü.K.’nin bilgisayarında yapılan aramada çok sayıda müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi.

Savcı rezaleti! Bakanlığın verdiği bilgisayara pedofili fotoğraflar yüklemiş

Cumhuriyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar ele geçirildi. İncelemede, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre; Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 yıla kadar hapis istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.


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Anahtar Kelimeler:
savcı soruşturma Adalet Bakanlığı

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