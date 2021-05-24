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Savcı Sayan: İddialıyım Tayyip Erdoğan giderse Suriye olacağız

24.05.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın canlı yayındaki açıklamaları gündem yarattı. Sayan'ın "Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Tayyip Erdoğan giderse biz Suriye olacağız" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Habertürk'te Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Sayan, AK Parti’nin gündeminde yeni bir çözüm süreci olup olmadığı sorusuna, “Çözüm sürecini bana göre millet ittifakı arıyor. HDP ile işbirliği yapıp Kürtlerin oyunu almak için. Biz PKK ile HDP ile masaya oturmayız. Bizim gözümüzde onlar Kürtleri temsil etmiyor.” dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİ HATA MIYDI?

Kübra Par’ın, “Geçmişteki hata mıydı?” sorusuna Savcı Sayan şu yanıtı verdi;

“Ben hata diyorum, iyi niyetle başlanmıştı ancak sabote ettiler. Dağdan PKK inmesin diye sabote edildi. Türkiye’de sorun kalmaz, dünyaya meydan okuyacak.

Kurtları temsil eden HDP, PKK, İngiltere ve Amerika istiyor bunu. Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayanlar Kürt Devleti kuramazlar mıydı? Neden izin vermediler?

"ERDOĞAN GİDERSE BİZ SURİYE OLACAĞIZ"

Önümüzde vicdanlı, imanlı bir lider var. Tayyip Erdoğan bir halk destanıdır. Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Tayyip Erdoğan giderse biz Suriye olacağız.

2010’da CHP’ye operasyon yapılması ile Tayyip Erdoğan paralel yapının farkına vardı. CHP’yi paravan yapacaklardı. Türkiye’yi Suriye’ye çevireceklerdi.”

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