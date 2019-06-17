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Savcı Sayan: “İmamoğlu’nu CHP’ye direkt paraşütle getirdiler”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:56 | Son Güncelleme

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Anadolulu STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Anadolulu STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Sayan, Ekrem İmamoğlu’nu en iyi tanıyanlardan biri olduğunu belirterek, “İmamoğlu CHP’ye direkt olarak paraşütle getirilmiş biridir” dedi.
AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Anadolulu STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Sayan, “Gençlerimizi çağırdık biz bin senedir Kürt’üz atamız Kürt, dedemiz Kürt, babamız Kürt bakın Selahaddin Eyyubi var, İdris-i Bitlisi var Hani Baba var. Biz Sezai Temelli’den mi öğreneceğiz Kürtlüğümüzü bu adam tek kelime Kürtçe bilmiyor. Benim annem Türkçe bilmiyor bu nasıl temsil edecek annemizi. Figen Yüksekdağ ile annemi bir odaya koysanız sabaha kadar İngiliz ile Türk’ün bir odaya konduğu gibi ikisi de dil bilmiyor kimse kimseye derdini anlatamaz. Üstelik diyecek ki ben bunu kurtarmaya geldim diyecek kurtarabilir mi hayır” dedi.
23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak seçimlere de değinen Sayan, “Binali Bey ile İmamoğlu’nun seçimi değil bu seçim, birbirimiz kandırmayalım” diye konuştu.

"İmamoğlu CHP’ye paraşütle geldi"
2008 yılında CHP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüttüğü dönemde İmamoğlu’nun Anavatan Partisi’nden CHP’ye doğrudan istisnai üye yapıldığını vurgulayarak, “Ben İmamoğlu’nu çok iyi tanıyan birisiyim. Ben 2008 yılında genel başkan yardımcısıyken İmamoğlu Anavatan Partisi’nden direkt bize geldi. Paraşütle bize getirdiler ve o gün bize bu adamı üye yapacaksınız dediler. 12’inci madde istisnai üyedir. Yani mahalleden ilçe başkanı veya il başkanı onayından geçen bir üyelik değildir. Direkt genel merkezdeki üyelerin başkanlık divanındaki yetkisinde olan üyelikten faydalanması için bize gönderildi. Biz de 12’inci maddeden üye yaptık. 2009 yılında Beylikdüzü ilçe başkanı olarak atadık. 2019 yılında Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu. Birden bire paraşütle gelip CHP’de yükselmenin ben çok da kolay olmadığını bunun çok iyi araştırılması gerektiğini ben o günde söyledim. Bu günde söylüyorum yarın da söyleyeceğim. Şimdi bu seçim Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi durdurmak isteyenlerle buna direnmek isteyenlerin seçimidir. Bu seçimde İmamoğlu ile Binali beyi mukayese etmek insani, vicdani ve ahlaki değil” diye konuştu.

"Meral Akşener’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu’da büyük ızdırap yaşanmıştır"
İstanbul’da Kürt vatandaşların kafasının karıştırılmak istendiğini söyleyen Sayan, ”İstanbul gibi devasa bir kent şimdi bizim Kürt’lerin kafasını karıştırmak için habire diyorlar ki AK Parti’nin Kürt’lerle ilgili söylemi iyi değil, Devlet Bahçeli ile birleşmiş ben Kürt kardeşime soruyorum? Meral Akşener ile Bahçeli karşı karşıya kalsa kime oy vereceksin dediğimde Bahçeli delikanlı adam ona veririm diyor. Peki Bahçeli Erdoğan ile birleşti diye oy vermeyeceğine CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet birleşmiş ona oy verme. Meral Akşener İçişleri bakanıyken doğuda güneydoğuda Kürt’lerin yaşadığı işkenceyi bir anlatın da o ızdırabı herkes öğrensin” dedi.

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