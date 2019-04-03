Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız o şehri (İstanbul'u) yıldız şehir yaptı ya. Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı'nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den belediye meclis üyeliğini kazananlar için Halk Eğitim Merkezi salonunda mazbata töreni gerçekleştirildi.

Sayan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Ağrı'nın büyük bir destan yazdığını, bütün Türkiye'nin bu destanı okuduğunu söyledi.

Mirgün Cabas'ın Ağrı'yı kötü gösterdiğini ifade eden Sayan, "Ona Ağrı'nın ne olduğunu göstereceğiz. Ağrı bir denizdir, bir okyanustur. Haddini bilmeyen, kendini bilmeyen gazeteci müsveddesinin Ağrı'ya hakaret etmesi, hakir görmesi kabul edilebilecek bir durum değil." diye konuştu.

- "Ağrı'yı Türkiye'nin yıldız şehri yapma iddiasıyla geldim"

Ağrı'nın eski Ağrı olmadığını, kendisinin şehrin neferliğini yapacağını vurgulayan Sayan, şöyle devam etti:

"Sizin onurunuz benim onurumdur. Sizin şerefiniz benim şerefimdir. Buraya hizmetkar olmaya geldim. 5 yıl sonra burada 4-0 yapabilir miyim, 4 milletvekili çıkarabilir miyim, Ağrı'yı Türkiye'nin yıldız şehri yapabilir miyim, bu iddialarla geldim. O kitapçıktaki her sayfa benim namusum ve şerefimdir. Onu gerçekleştirmeye geldim. Ben buraya evden ya da belediyenin koltuğundan gelmiyorum. Fatih Mahallesi'nde tandırda ekmek pişiren teyzenin yanından kalkıp geldim. Bir gün kendimi sizin üzerinizde göreceksem, bir gün sizi daha altta göreceksem ya Rabbi, sen şimdiden belediye başkanlığını elimden al."