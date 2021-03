Savcı Selim Kiraz şehit edilişinin altıncı yılında adliyede anıldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilişinin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı’nda anma programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Çalışkan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı” dedi.

Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz’ın, şehit edilişinin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda anma programı düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleştirilen programa İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Gönül Yıldız, avukatlar ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz katıldı.

“Selim kardeşimizin duygularımızı hissettiğinden şüphe etmiyoruz”

Anma programında konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Öyle bir meslek icra ediyoruz ki hakim-savcı cübbesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz. Sorumluluğu ağır, yükü büyük. Adalet savaşçısı, hem masumun hakkını koruyacak ve hem de suçlunun hak ettiği şekilde cezalandırılmasını sağlayacak. Bu yük hepimizin omuzlarında. Ben bu vesileyle ülke genelinde özveriyle çalışan, meslek onurunu taşıyarak milletimize adalet hizmeti götüren, tüm yargı mensuplarını saygıyla selamlıyorum. İşte Savcı Mehmet Selim Kiraz da her zaman onur duyacağımız mesleğimizin en şerefli mensuplarından biriydi. Biz burada her an onun anılarıyla yaşıyoruz. Göreve başlar başlamaz savcımızın şehit edildiği odasını ziyaret ettik. Koltuğu, çalışma masası, ajandası, çok sevdiği 56 numaralı forması. Odadaki her bir parça eşyası onun hatırasını bugüne taşıyordu. Cenab-ı Allah Bakara Suresinin 154’üncü ayetinde şehitler için ‘Onlara 010 demeyin, onlar diridirler, fakat siz bilmezsiniz’ buyuruyor. Her birimiz, bu ilahi mesajın manasını daha iyi idrak ediyor, zamanın durduğu bu mekânda Selim kardeşimizin; bizleri gördüğünden, duyduğundan, duygularımızı hissettiğinden şüphe etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Günün sonunda her gün olduğu gibi odasını kilitleyecek ve evine doğru gidecekti”

Sözlerinin devamında Başsavcı Yılmaz, “Mehmet Selim Kardeşimiz; 6 yıl önce bugün, hain saldırıya hedef olmasaydı, Erzincan-Çayırlı’da 1998’de göreve başladığı günden beri nerdeyse çeyrek asırlık mesleki tecrübesi ile aramızda olacaktı. Selim savcımız 2015 yılı Mart ayının son günü evinden çıkıp adliyeye geldi. İşine, dosyalarına tutkuyla bağlıydı. O gün de yapacak çok işi vardı. Kâtibi Tuba Hanım ile çalışmaya başladı. Günün sonunda, yoğun geçen mesaisini bitirince, her gün olduğu gibi odasını kilitleyecek ve evine doğru gidecekti. Maalesef, sabah çıktığı yuvasına bir daha dönemedi. O sabah evden çıkarken, eşi ve çocukları ile son kez vedalaşmıştı. Kendisi başta olmak üzere, ailesi de arkadaşları da hain terör örgütünün kendisini hedef alan alçak planından haberdar değillerdi” diye konuştu.