Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davası: Savcı bir sonra ki celse mütalaasını verecek 

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - TERÖR örgütü DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, mahkeme esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, daha sonra bir önceki celse ki ara karar doğrultusunda tanıkların dinlenilmesine geçildi. Duruşmada tanık B.E., gizli tanık Kenan Doruk ile birlikte 7 tanık dinlendi. Tanık B.E ile Kenan Doruk kod adlı gizli tanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. İki tanığın yüzlerinin mozaiklenmesi ve sesleri değiştirilerek bağlanmalarına sanık avukatları tepki gösterdi. Mahkeme tanıkların güvenlikleri açısından istekleri doğrultusunda yüzlerinin mozaiklendiği ve sesinin değiştirildiğini belirtti.

Tanık B.E., yargılanan sanıklar ve savcının şehit edilmesine ilişkin daha önce verdiği ifadeyi tekrar etti. Bu tanığın ardından gizli tanık Kenan Doruk da yüzü kapatılarak ve sesi değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna yansıtıldı. Gizli Tanık Kenan Doruk da daha önceki ifadesini tekrar etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanıklar söz alarak, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık avukatlarına tanık beyanlarına karşı beyanda bulunduktan sonra celse arasında dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 7 Mart saat 14.00'e erteledi.