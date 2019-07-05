Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesine ilişkin 4’ü tutuklu 9’u firari 14 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Mahkeme sanık Mustafa Koçak’ın ve avukatının savunma yapması için duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’nda 6’ncı katta bulunan makam odasında DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak, Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.

‘Benim ve ağabeyimin suçu yok’

Önceki duruşmada açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuksuz sanık Deniz Özel, “Ben ağabeyimi suçlamak için ifade vermedim. Ne benim, ne ağabeyimin suçu yoktur. Gerçek suçlular, yalan ifade veren kişilerdir. Onlar dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. 42 yaşındayım, bu zamana kadar karakola gitmedim. Ne bir eyleme, ne bir gösteriye katıldım. Bir şey yapmadım ki pişman olayım. Ben suçlu değilim. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Duruşmada savunma yapan sanık Mithat Öztürk, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda hiçbir delil yoktur. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Savunma yapan bir diğer sanık Cengiz Özel ise, “Üzerime atılan suçların tümünün yalan ve iftira olduğu, yargılama sürecinde tekrar ortaya çıkmıştır. Kişiler, ne savcı beyin şehit edilmesinden önce ne de sonra evimde kalmadılar. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından diğer sanıkların ve müdafilerinin savunmalarının alınmasına devam edildi.