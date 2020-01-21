Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 4 Aralık 2019’da sonuçlandı. Mahkeme, Çağatay Aksu'ya 'bir suçu gizlemek', 'delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet' suçundan müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Berk Akand'ı ise, 'cinayete yardım'dan 12 yıl 6 ay, 'tecavüze yardım'dan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Kararın ardından, Şule Çet’in ailesinin avukatları, sanık Çağatay Aksu'ya indirim uygulanmadan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis, Berk Akand’a da üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, sanık avukatları da maddi delil olmadan sanıkların cezalandırıldığı gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Davanın müdahillerinden olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, sanıklara alt sınırdan ceza verilmesinin ve iyi hal indirimi uygulanmasının vicdanları sızlattığını belirtilerek, karara itiraz etti.