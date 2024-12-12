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'Savcı tanıdığım var, haritadan yer beğenin' dedi! Polislerin mesaisini zehir etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 09:24
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Bursa'da alkollü olduğu belirlenen bir şüpheli trafik denetiminde ekiplere zor anlar yaşattı. Aracın bağlanacağını öğrenince sinirlenen alkollü şahıs, 'Savcı tanıdığım var, haritadan yer beğenin' diyerek polisleri tehdit etti. Ekipler şahsı etkisiz hale getirerek ifadeye götürdü. Polislerin şikayetçi olduğu saldırgana 38 bin lira da ceza kesildi.

'Savcı tanıdığım var, haritadan yer beğenin' dedi! Polislerin mesaisini zehir etti

Bursa'da trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Yolcu konumunda bulunan alkollü şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Ekiplere küfür ve hakaret ettikten sonra mukavemet gösteren şahıs, "Savcı tanıdığım var", "Haritadan yer beğenin" gibi sözlerle ekipleri tehdit etti. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polisleri ise şahıstan şikayetçi oldu.

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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI! YANINDAKİ EKİPLERE SALDIRDI

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

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"SAVCI TANIDIĞIM VAR HARİTADAN YER BEĞENİN"

Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti.

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GÖZALTINA ALINDI

Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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38 BİN LİRA CEZA

Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Savcı Bursa
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