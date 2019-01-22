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Savcı, ünlü et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın beraatini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, terör örgütü FETÖ bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine KHK ile kapatılan Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yöneticileri ile üyelerinin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, aralarında 'İsmail'in Yeri' isimli et lokantaların sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savcı, ünlü et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın beraatini istedi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, terör örgütü FETÖ bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine KHK ile kapatılan Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yöneticileri ile üyelerinin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, aralarında 'İsmail'in Yeri' isimli et lokantaların sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı, 22 sanıklı davada halen firari olarak aranan 5 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını istedi.
KHK ile kapatılan Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yöneticileri ve üyeleri hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsmanda açılan davanın görülmesine Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 5 sanığın halen firari olduğu 22 sanıklı davanın duruşmasına aralarında 'İsmail'in Yeri' isimli et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık ile tutuksuz 12 sanık ve avukatları katıldı.
İTİRAFÇI OLMAK İSTEYEREK TESLİM OLMUŞTU
Mahkeme Heyeti, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'Umreye gidiyorum' diyerek, yurt dışına kaçan ve 10 Ocak günü 'itirafçı olmak istediğini' söyleyerek, teslim olan İsmail Çolak'a, Bank Asya'daki hesap hareketlerini sordu. Tutuklu sanık Çolak, banka hareketlerinin abartılı olmadığını savunarak, "Hesaplarımda herhangi bir olağan üstü durum yok. Ben lokanta sahibi insanım, normal alışverişlerimden dolayı yapılan para transferleridir. Bu hesaplardaki hareketler çok büyük meblağ da değildir" dedi.
Duruşma sonunda Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, Eyüp Çakır, Fisun Çelik, İbrahim Çelik, Murat Güner ve Samet Yılmaz isimli 5 firari sanık hakkındaki dosyaların ayrılmasını, İsmail Çolak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Savcı, ünlü et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın beraatini istedi

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