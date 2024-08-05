Savcı ve ailesine restoranda saldırı! İşletmenin iddialarının ardından o görüntülerle gerçek ortaya çıktı

Ordu Aybastı'da Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, ailesiyle restorana gitti. Saldırıya uğrayan savcının çocuğu işletme sahibi ve çalışanları tarafından darbedildi. İşletme sahipleri, mekânda yemek yiyemediği için Savcı Mücahit Şamil Koca'nın kendilerini gözaltına aldırdığını iddia etmişti.

Ekol TV'de yer alan habere göre; Ordu Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, yemek yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası'nda bir restorana gitti.

SAVCIYA SALDIRIP ÇOCUĞUNU İTTİLER

İddiaya göre ailesiyle bir saat bekletilen savcı ve çalışanlar tartıştı. İşletme sahibinin gelmesiyle tartışma büyüdü. Çalışanlar savcıya saldırdı, üzerine yürüyüp çocuğunu ittiler.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Restoran sahibinin arasında olduğu 15 kişi, gözaltına alındı. 12 kişi serbest bırakılırken 3 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu savcıya geçmiş olsun dileğinde bulundu.