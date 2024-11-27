Savcı Yavuz Engin’den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına bomba yanıt! İskender Büyük’ün o repliğini hatırlattı…

Türkiye’de yaşanan en büyük sağlık skandallarından biri olarak nitelendirilen "Yenidoğan Çetesi" davası 8. gününde devam etti.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakim karşısına çıkmaya devam ediyor.

AVUKATLARIN PEŞ PEŞE GELEN SÖYLEMLERİ...

Mahkemede hakim karşısına çıkıp tek tek kendini savunan sanıklar arasında bir avukatın Savcı Yavuz Engin hakkındaki iftiraları mahkeme salonuna taşıması üzerine ortalık iyice kızıştı. Avcılar Hospital Başhekimi avukatının “Savcı Yavuz Engin kasten adam öldürme suçundan sorgulanmalı” sözleri üzerine Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın Avukatı, Savcı Yavuz Engin’e: "Bu Cumhuriyet Savcısı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir. Bu nedenle, Savcı Yavuz Engin’in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi. Bu olay savcıyı adeta çıldırttı.

O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Savcının avukata tepkisi gecikmedi. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden o avukata gönderme yaptı. O gönderme gündem oldu. Savcının paylaştığı videoda İskender Büyük repliği olan: 'Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir' sözleri yer aldı.

SANIK TEK TEK TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Tutuksuz sanık Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, savunmasında teşekkür etmişti. Yılmaz, "Biz avukat bulmakta çok zorlandık. Müsaadenizle tüm sanık avukatlarına çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Dosyanın adı nedeniyle avukat bulamadık" demişti.