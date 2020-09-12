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Savcılar Floyd Davasında Sanıkların Ortak Yargılanmasını İstiyor

12.09.2020 00:56 | Son Güncelleme

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından mahkeme, olaya karışan dört polisin yargılamasının ortak yapılması ve duruşmaların görüleceği yer gibi konuları ele almak üzere bir araya geldi

Savcılar Floyd Davasında Sanıkların Ortak Yargılanmasını İstiyor

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından mahkeme, olaya karışan dört polisin yargılamasının ortak yapılması ve duruşmaların görüleceği yer gibi konuları ele almak üzere bir araya geldi.

Cuma günü yapılan duruşmada ilk kez dört sanık; Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao aynı anda mahkeme salonunda bulundu.

Beyaz polis memuru Chauvin’in siyah Floyd’un boynuna dizini dayayarak dokuz dakika boyunca bu şekilde durması, Floyd’un nefessiz kalarak ölümüne neden olmuştu.

Eyalet özel savcısı Neal Katyal, haklarındaki suçlamalar ve deliller benzer olduğu için dört sanığın ortak yargılanmasının adil olduğunu, ayrıca dört ayrı duruşma yürütülmesinin Floyd ailesinin aynı travmayı tekrar tekrar yaşamasına neden olacağını söyledi.

Katyal, sanıkların olay esnasında birlikte hareket ettiklerini ve Floyd’un yerde yattığı dokuz dakika boyunca birbirleriyle konuştuklarını aktardı.

Savcıların dört sanık hakkındaki suçlamaların tek davada görülmesi kararına dört sanık birden karşı çıkmıştı.

Kueng, Lane ve Thao ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklık etmek ve Floyd’a yardım etmedikleri için ikinci dereceden kasıtsız cinayetle suçlanıyor. Chauvin ise ikinci dereceden cinayetle yargılanıyor. Dört sanık da haklarındaki iddiaları reddetti.

George Floyd’un ölümünün ardından Amerika’nın birçok kentinde yayılan protesto gösterileri sırasında Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde ve New York eyaletinin Rochester kentinde de siyah göstericilerle beyaz polisler arasında benzer olaylar yaşandı.

Rochester’da 23 Mart’ta gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Daniel Prude’un görüntülerinin ailesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından Belediye Başkanı, yedi polisi görevden almıştı.

Kenosha kentinde 23 Ağustos’ta polis tarafından sırtından vurulan 29 yaşındaki Jacob Blake’in ise felç olduğu açıklanmıştı.

Minneapolis’teki mahkeme binasının önünde toplanan protestocular ‘‘siyahların hayatı önemlidir’’ ve ‘‘adalet yoksa barış da yok’’ sloganları attı.

Savunma heyeti ayrıca davalarının Minneapolis dışında yapılması ve jüri üyelerinin kimliklerinin gizli tutulması için de argümanlarını mahkemeye sundu.

Yargıç Peter Cahill, Hennepin İlçe Savcısı Mike Freeman ve beraberindeki üç avukatın davada yer almasını, Floyd’a otopsi yapan sağlık ekibiyle görüştükleri gerekçesiyle yasakladı. Cahill, Freeman’ın davada tanık olabileceği kararını verdi.

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