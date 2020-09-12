Savcılar Floyd Davasında Sanıkların Ortak Yargılanmasını İstiyor

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından mahkeme, olaya karışan dört polisin yargılamasının ortak yapılması ve duruşmaların görüleceği yer gibi konuları ele almak üzere bir araya geldi.

Cuma günü yapılan duruşmada ilk kez dört sanık; Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao aynı anda mahkeme salonunda bulundu.

Beyaz polis memuru Chauvin’in siyah Floyd’un boynuna dizini dayayarak dokuz dakika boyunca bu şekilde durması, Floyd’un nefessiz kalarak ölümüne neden olmuştu.

Eyalet özel savcısı Neal Katyal, haklarındaki suçlamalar ve deliller benzer olduğu için dört sanığın ortak yargılanmasının adil olduğunu, ayrıca dört ayrı duruşma yürütülmesinin Floyd ailesinin aynı travmayı tekrar tekrar yaşamasına neden olacağını söyledi.

Katyal, sanıkların olay esnasında birlikte hareket ettiklerini ve Floyd’un yerde yattığı dokuz dakika boyunca birbirleriyle konuştuklarını aktardı.