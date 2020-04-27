Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, eşcinselliği lanetliyor, bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" demişti.

Ankara Barosu, Erbaş'ın bu ifadeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada"Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu’nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara Barosu'nun açıklamasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken 'anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı' düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanma’dan nasibini almamış sözde bir 'aydınlanmış despotizm' adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu" değerlendirmelerinde bulundu.

