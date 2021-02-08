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Savcılık Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını istedi

08.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Savcılık Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili "hak ihlali" kararına ilişkin sunduğu mahkemeye gönderdiği talep yazısında, AYM kararına uyulmasını ve Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını istedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taleplerini sunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulünü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulmasını, Berberoğlu'nun hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesini ve TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesini istedi.

Savcılık, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun AYM'ye yapmış olduğu bireysel başvurunun 21 Ocak'ta karara bağlanarak oy birliğiyle başvurusunun kabul edilebilir bulduğunu belirtti. Mahkemeye gönderilen yazıda, "AYM kararında sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği" kaydedildi.

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" vurgusu yapılan yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

Davanın geçmişi

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanmıştı. Onama üzerine milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar vermişti.

Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme kararında, "yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce gözönünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına" ifadelerine yer verilmişti. Bunun üzerine Berberoğlu'nun avukatları da yeniden Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

DHA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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