Savcılık Derek Chauvin’in 30 Yıl Hapsini İstedi

Savcılık dilekçesinde ise Chauvin’in suçu ağırlaştıran unsurların yanı sıra zalimce davrandığı ve bu nedenle ikinci dereceden cinayetin gerektirdiği cezanın üst sınırının iki katı ceza almasını ya da 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Nelson, dilekçede Chauvin’in mahkemeden kendisine sunulan bulguların dışına çıkarak suç geçmişinin olmaması, şartlı tahliyeye uygun olması, davadaki sıra dışı unsurlar ve kendisinin bozuk bir sistemin parçası olmasını da değerlendirmeye almasını istediğini bildirdi.

Savunma avukatı Eric Nelson, Hennepin İlçesi Hakimi Peter Cahill’e sunduğu dilekçede müvekkili Derek Chauvin’in 2020 yılının Mayıs ayında George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynunu yere bastırmasının ‘‘iyi niyetle yapılmış bir hata’’ olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Savunma ise Chauvin’in şartlı tahliyesini ve karar öncesinde hapiste tutulduğu sürenin cezasından düşülmesini talep etti.

Cezası 25 Haziran’da açıklanacak

Minneapolis’te görülen davada jüri Nisan ayında, üç hafta boyunca dinlenen ifadelerin ardından 45 yaşındaki Chauvin’i ikinci ve üçüncü dereceden cinayet ve kasıtsız adam öldürmeden suçlu bulmuştu. Chauvin’in cezasının 25 Haziran’da açıklanması bekleniyor.

Chauvin cezasını Minnesota eyaletinin Oak Park Heights kentinde yüksek güvenlikli bir hapishanede bekliyor.

Geçen ay yargıç Cahill savcıların 46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd davasında suçu ağırlaştıran dört unsur olduğunu ortaya koyduklarını bildirmişti.

Suçu ağırlaştıran unsurlar

Hakim, beyaz Chauvin’in güveni ve otoriteyi temsil eden görevini kötüye kullandığı ve Floyd’a zalimce davrandığını söylemişti. Cahill, Chauvin’in suçu üç diğer polis memurundan oluşan bir grubun parçası olarak ve çocukların mevcut bulunduğu bir ortamda işlediği kararına varmıştı.

Hakimin suçu ağırlaştıran unsurların olduğu kararına varması Chauvin’e eyalet yönergesindeki ceza süresinden daha uzun ceza vermesini mümkün hale getiriyor. Minnesota eyaletinde Chauvin gibi suç geçmişi olmayanlara verilen ortalama ceza 12 yıl 6 ay. Chauvin’in suçlu bulunduğu ikinci derece cinayette ise maksimum 40 yıl hapis cezası verilebiliyor.