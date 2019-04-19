Savcılık İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu öne sürülen 2 kişinin tutuklanmasını talep etti (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişinin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep edildi. İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevk edildi. Savcılık şüphelilerin "Siyasi ve askeri casusluk ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti.



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