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Savcılık Kutlu Adalı Cinayetine İlişkin Soruşturma Başlattı

01.06.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 25 yıl önce Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma açtı

Savcılık Kutlu Adalı Cinayetine İlişkin Soruşturma Başlattı

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 25 yıl önce Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma açtı.

Sedat Peker’in YouTube’da yayınladığı videolarda herhangi bir delile dayandırmadan dile getirdiği iddialar, 1990’larda yaşanan faili meçhul bazı cinayetleri Türkiye’de yeniden gündeme getirdi.

Peker bu videolardan birinde Kutlu Adalı cinayetine ilişkin emrin eski bir bakan tarafından verildiğini iddia etmişti. 17 milyon kişinin izlediği videoda Sedat Peker, 1996 yılında eski bir bakanın talimatı üzerine, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesi görevini kardeşi Atilla Peker’e verdiğini söylemişti.

Sedat Peker’in iddiasına göre Atilla Peker cinayeti işlemedi; ancak Kutlu Adalı 1996 yılında kısa bir süre sonra vurularak öldürüldü. Atilla Peker dokuz gün önce Sedat Peker’in videosu yayınlandıktan birkaç saat sonra kısa bir süreliğine gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada, Atilla Peker’in çeşitli iddiaları da içeren başvurusu üzerine, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin yeni bir soruşturma açtığını belirtildi.

Savcılığın, KKTC’deki yargı yetkililerinden cinayete ilişkin bilgi ve belge almak ve Türkiye’de de olası delilleri toplamak üzere çalıştığı kaydedildi. Bu kapsamda Atilla Peker’in de ayrıntılı bir ifadesinin alınacağı belirtildi.

Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü sırada açılan soruşturmada cinayetten kimin sorumlu olduğu ortaya çıkarılmamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2005 yılında Türkiye’yi cinayetle ilgili yeterli ve etkili bir soruşturma yürütemediği gerekçesiyle para cezasına çarptırmıştı.

49 yaşındaki Sedat Peker 1990’larda çete lideri olarak ün kazanmış, 2007 yılında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçu dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Sedat Peker şu anda Dubai’de olduğunu belirtiyor, ancak Reuters haber ajansı Peker’in nerede olduğunu bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Sedat Peker’in şimdiye kadar yüklediği sekiz video toplamda 70 milyondan fazla izlendi. Sedat Peker’in şu an görevde olan ve eski hükümet yetkililerine yönelik suçlamaları arasında tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı ve gizli silah sevkiyatları de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Peker’in şimdiye kadar hedef aldığı isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suçlamaları reddetti. Süleyman Soylu suçlamaların ülkeye yönelik bir komplo olduğunu iddia etti.

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